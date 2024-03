Finalitza la visita institucional de Despina Chatzivassiliou-Tsovilis

La política grega és una ferma defensora dels drets de les dones i ha estat la fundadora de la xarxa de dones parlamentàries de l’APCE. Amb 27 anys d’experiència en aquest organisme internacional, actualment és una de les cinc dones que ocupa càrrecs d’alt rang al Consell d’Europa, una situació que no s’havia donat mai.

Chatzivassiliou-Tsovilis ha visitat el país en el marc del Dia Internacional de la Dona i ha participat en les taules rodones organitzades pel Consell General per commemorar aquesta efemèride.

Aquest dissabte la visita institucional al Principat de Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, secretària general de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) ha finalitzat amb un recorregut per l'església de Santa Coloma i l'Espai Columba. A l'acte ha comptat amb l'assistència dels membres de la Delegació del Consell General al Consell d’Europa, Berna Coma, Cerni Escalé, Salomó Benchluch i Susanna Vela, i del representant permanent d’Andorra en aquest organisme, Joan Forner Rovira.

