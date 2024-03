LaLiga inspecciona establiments del país per emisions pirates

Representants de la Lliga de Futbol Professional espanyola (LaLiga) van realitzar durant els darrers quatre mesos inspeccions en diferents establiments públics d’Andorra, principalment en bars i restaurants, per comprovar si s’estaven emetent partits de futbol de manera il·lícita mitjançant aplicacions o plataformes pirata. De fet, segons va explicar a l’ANA el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, des de la companyia es té constància de què «s’han enviat cartes a establiments i s’han posat en contacte amb diferents bars que no tenien els paquets autoritzats» per tal de demanar-los que regularitzin la situació si no volen acabar a la justícia. Precisament, una de les col·laboracions habituals entre Andorra Telecom i LaLiga és l’intercanvi de dades en relació amb aquells establiments del país que tenen contractat el paquet que permet l’emissió de la lliga de futbol professional espanyola. Casadevall va posatren relleu que a hores d’ara hi ha una norantena de locals que disposen d’aquesta llicència, entre els quals s’inclouen cinc hotels. Casualment, va assegurar que després de les inspeccions de LaLiga durant els darrers mesos, es van registrar una vintena de noves altes per a contractar el paquet.

La prohibició d’emetre i consumir futbol pirata va agafar més força durant aquest final de setmana després que la justícia espanyola hagi obert la porta a LaLiga a poder denunciar els usuaris que veuen els partits de futbol de manera irregular. Tot i que fins ara només es podia ‘perseguir’ els responsables dels locals que piratejaven els continguts, ara una interlocutòria del Jutjat Mercantil número 8 de Barcelona permet per primera vegada a la lliga espanyola posar en marxa accions legals contra aquells que vegin futbol de manera pirata a través de serveis d’IPTV. Amb tot, i malgrat la viralitat que va generar l’aute, hi ha punts que cal matisar. La interlocutòria donava a entendre que es podria denunciar tots i cadascun dels usuaris finals, tot i que posteriorment es va aclarir que LaLiga no pot obtenir les dades dels espectadors finals, però sí que pot castigar aquells que obtenen l’emissió de forma lícita i després la difonen a molta més gent.

D’aquesta manera, i per tal que aquest aute pogués ser efectiu al Principat, LaLiga hauria de presentar una denúncia davant la justícia andorrana, un fet que, segons Casadevall, no s’ha produït. Tot i això, el portaveu de la companyia va exposar que «quedem a disposició de la justícia andorrana pel que calgui». En aquesta línia, va manifestar que fa uns cinc anys Andorra Telecom va encarregar una auditoria especialitzada per tal d’esbrinar si hi havia operadors que emetien partits de futbol pirata des del país, «i en principi no se’n va trobar cap».