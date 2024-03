Consens es posiciona i dona suport a Carine Montaner

El partit polític Consens va fer públic ahir un comunicat en el qual va manifestar el seu suport «a la consellera general Carine Montaner davant la petició de la Fiscalia de dos anys condicionals de presó i la seva inhabilitació durant dos anys per un delicte major de revelació de secrets per haver fet públic el salari de l’exconseller general i actual ambaixador d’Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Suïssa i Lichtenstein, Ferran Costa». D’aquesta manera, Consens es va posicionar a favor de la líder d’Andorra Endavant (AE) perquè des del grup creuen que s’ha de fer una reflexió necessària «davant els darrers esdeveniments polítics i judicials», perquè «la societat andorrana hi té molt a perdre i probablement ja hi ha perdut bastant».

Tanmateix, la formació política va exposar, mitjançant la missiva, que «processar una consellera general [...] ens sembla molt perillós en una democràcia». D’altra banda, el manifest també va apuntar a la confiança que el grup polític manté en «els pilars de la democràcia», els quals van definir al text com a tres: «El poder legislatiu, l’executiu i el judicial». Finalment, Consens va remarcar el fet de no pensar que el cas de Montaner sigui una persecució política: «No volem en cap cas pensar que pugui ser una persecució política».