Es constata tota la documentació presentada d’abusos laborals a argentins

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha manifestat a l’Associació Argentinos en Andorra el compromís de «posar-se mans a l’obra» per aturar els abusos laborals que van començar l’estiu passat, després que es constatés que tota la documentació amb relació als abusos, entregada pel president de l’Associació a l’Executiu el mes de novembre.

Així ho va explicar el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, qui va detallar que la ministra treballarà amb l’àrea d’Inspecció del Departament de Treball per trobar solucions a algunes qüestions que denunciava Argentinos en Andorra, com que «no agafaven cap denúncia ni constància, perquè creien que no arribaria enlloc».

Segons va detallar el president de l’Associació, Inspecció de Treball ha pogut confirmar que les empreses donaven fulles suposadament firmades pels treballadors que han resultat ser falses, així com que enviaven els treballadors a buscar pagaments en negre a La Seu d’Urgell, o l’engany al voltant de l’allotjament.

Tota aquesta informació dels abusos laborals va quedar registrada en un document que Ponce va entregar personalment a Govern i a través d’un correu electrònic als voltants del 20 de novembre, una documentació que s’ha confirmat al 100% segons el president de l’Associació: «S’ha constat at tot el que nosaltres vam presentar dels abusos laborals, des dels pagaments després del 15-20 de cada mes en efectiu, a no donar nòmines».

Per aquest motiu, Ponce va explicar que durant la seva trucada, la ministra «s’ha compromès al 100% a posar fi a aquests abusos». Una de les maneres que creuen que pot funcionar és modificar la normativa dels permisos de desplaçats, fins que no es trobi una solució correcta i definitiva, per tal que els contactes es facin des d’Andorra, amb la seguretat social andorrana i dins de la normativa. Ponce va apuntar que «seria molt semblant al que seria un permís de temporada». De moment continuen els controls i inspeccions.