Lezkano: «No ens hem trobat còmodes en cap moment»

Sabien que era una final, un partit decisiu pels dos conjunts i la seva aspiració de mantenir la categoria, i el duel se'l va emportar el Zunder Palència, amb un 77-70, que complica les coses al MoraBanc Andorra en aquest tram final i decisiu del curs. En la roda de premsa posterior al matx, Natxo Lezkano va esmentar que es tracta d'uns dels pitjors partits que han fet en el que va de lliga, «i potser en els pitjors moments». Així mateix, va sentenciar que després de veure's superats en la primera meitat, sobretot durant el primer quart, «durant la segona part hem intentat recuperar l'espurna, però no ens hem trobat còmodes en cap moment, i la prova és la quantitat d'errades sota l'anella i en el tir de tres».

Val a dir que els tricolor a prop van estar de capgirar el marcador, però «durant tot el duel no hem tingut el nivell d'encert que ens hagués fet competir o estar més a prop, mentre que ells han estat molt bé», va comentar l'entrenador basc, qui va afegir que es van voler posar al nivell dels castellanolleonesos, un fet molt complicat perquè «han portat el nivell d'energia fins a l'últim segon i per l'impressionant ambient que hi ha hagut al pavelló».

La lluita per la permanència es colla, i el grup dels cuers, en què es troba el MoraBanc Andorra, s'estreny a falta de 10 jornades: «No hi ha cap equip que estigui molt clar per salvar-se, qualsevol cosa pot passar», va asserir Lezkano, assenyalant que durant el partit «vam intentar salvar el basket-average» perquè el Zunder, tot i mantenir-se cuer, pot estar en la lluita per la salvació. Finalment, el tècnic, amb matxs de màxima exigència per davant, va comentar que es vol mantenir prudent i no fer comptes de quants partits han de vèncer o perdre: «No estem fent càlculs, ni mirant a dalt ni a baix, estem pensant en el partit següent», que tindrà lloc dissabte a les 20.45 hores, a la Bombonera, contra el Lenovo Tenerife.