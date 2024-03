Karate Xavi Andorra participa al Campionat Oficial de Madrid Infantil

L'expedició, que sortirà cap a la capital d'Espanya el divendres, estarà formada per Jan Mellado, en infantil masculí -30 kg; Alex Mellado, en infantil masculí -35 kg; Matina Sánchez i Isona Nicolás, que s'estrenen en l'equip de competició de Karate Xavi Andorra, participaran en infantil femení -30 kg; i Ines Chevalier, que ho farà en juvenil femení -42 kg.

El pròxim cap de setmana es disputa a Arganda del Rei, Madrid, el Campionat Oficial de Madrid Infantil, una cita organitzada per la Federació Madrilenya de Karate i que dona accés a les places per poder disputar el Campionat d'Espanya Infantil, i en la qual Karate Xavi Andorra participarà amb cinc competidors, tot ells en la modalitat de Kumite (Combat).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació