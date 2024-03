'Sito' Español s'imposa a Llorca en una victòria èpica

Español tornarà als trams al Ral·li Sierra Morena els dies 5 i 6 d'abril, sent també el primer ral·li puntuable del Desafiament Peugeot.

Després del triomf, Español va assegurar mostrar-se satisfet amb els resultats i va afirmar haver fet «una molt bona gestió de la carrera». «Sabíem que era necessari agafar els màxims punts en aquesta prova, era vital per al desenvolupament del campionat. Estic molt content d'aquesta primera victòria, i ara toca continuar concentrat i anar a per totes», va afegir.

A la prova murciana, el pilot ha estat al volant del Peugeot 208 ral·li 4 de l'equip Calm Competició sota el número 37 i acompanyat per una nova navegant, Lorena Romero, copilot que es va proclamar guanyadora la temporada passada a la Beca RTS i amb la que aquest any espera poder proclamar-se campió després d'obtenir el subcampionat la passada edició.

Álex 'Sito' Español s'ha imposat aquest cap de setmana al Ral·li Terres Altes de Llorca, el que representa el primer esdeveniment del 2024 en el panorama nacional dels ral·lis i la primera prova de foc per al jove.

