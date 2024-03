Concòrdia titlla a Govern de fer campanya clandestina amb l’Acord d’associació

La publicació del text de l’Acord d’associació amb la Unió Europea per part de Govern aquest passat divendres ha començat a portar les primeres reaccions dins de l’esfera política del país, esdevenint el grup parlamentari de Concòrdia el primer en pronunciar-se. Per a la formació liderada per Cerni Escalé, l’Executiu encapçalat per Xavier Espot està duent a terme una “campanya clandestina” amb el document de l’acord, així com “una propaganda per diversos col·lectius” del país. Un document que, segons Escalé, encara no se’ls hi ha sigut actualitzat: “El 6 de desembre es van comprometre a compartir amb nosaltres tota la informació, però fins ara som l'únic grup parlamentari que no té la informació actualitzada”, ha indicat en roda de premsa aquest matí, acompanyat dels consellers generals Nuria Segués i Jordi Casadevall.

El líder del grup parlamentari ha fet un repàs per la cronologia temporal de la tramitació del document per part del Govern actual, posant el punt en què aquest només els hi ha facilitat les informacions pertinents als mesos d’octubre i novembre, però no la treballada fins a finals de febrer i que pertany a tota una sèrie de protocols addicionals sobre l’Acord d’associació. “És difícil tenir un debat ric, en què totes les posicions quedin representades democràticament, si no tenim la informació actualitzada”, ha expressat.

Escalé ha emfatitzat que hi ha una “voluntat manifesta de Govern de no compartir-la, ja que ells s’emparen en que només la tenen els partits que formen part del pacte d’Estat”, afegint que aquest es basa en unes reunions sense "suport legal", amb partits extraparlamentaris "que no han tingut els vots suficients per estar representats en el Consell General, però que sí que tenen més informació que els partits que hem de debatre sobre l’acord”.

En la mateixa línia s’ha pronunciat Segués, qui ha destacat la situació que s’està vivint ara mateix amb els alumnes de batxillerat dels centres educatius: “El període de campanya no s’ha iniciat, però ja hi ha una propaganda de Govern en determinats col·lectius com són les xerrades a alumnes de batxillerats”, recalcant que es tracta d’un col·lectiu que encara està formant la seva capacitat reflexiva i crítica i, per tant, compten amb una "certa vulnerabilitat”.

La consellera general ha expressat també que se’ls està “modelant en base a una informació determinada i esbiaixada”, no donant-los, però, tota la informació necessària per poder analitzar els pros i els contres del document. “Demanem una major transparència a l’hora de publicar les negociacions que s’estan duent a terme”, ha manifestat Segués, demanant a l’Executiu que “surti de les escoles i publiqui realment tota la informació de la qual disposa”.

Així i tot, i qüestionat per la posició actual de Concòrdia respecte a l’Acord d’associació, Escalé ha deixat ben clar que aquesta continua sent la mateixa que ja hi havia dictada fins ara: «Si el clima continua sent negatiu, el Govern no hauria de signar el document ni sotmetre-ho a referèndum, ja que sinó tindria un impacte reputacional negatiu per a Andorra». Malgrat aquesta afirmació, el líder del grup parlamentari ha remarcat que la formació «continua creient en les institucions europees», ja que un no a l’acord no comporta «una negativa a Europa, perquè nosaltres som europeistes», afegint que el text actual té una naturalesa comercial i que dona peu a que hi hagin «possibles contrallibertats».

De la mateixa manera, Escalé ha posat en valor la posició de Mònaco respecte a l’Acord d’associació, el qual va suspendre les negociacions del document i no va tenir cap efecte, o els informes de contrast encarregats per Andorra Endavant. A través d’aquests, la formació de Carine Montaner ha pogut obtenir una visió més certera sobre els riscos que pot comportar el document, motiu pel qual Concòrdia també es planteja fer el mateix una vegada comptin amb la informació actualitzada.

Cal destacar que, durant el dia de demà, l’Executiu durà a terme una lectura comentada del text als consellers generals, mentre que al vespre tindrà lloc una reunió informativa al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.