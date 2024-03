Vinyes-Mercader comencen a bon ritme la Copa d’Espanya de ral·lis de terra

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Hyundai Rally2 - Team Rallycar) han completat la prova inicial de la Copa d’Espanya de ral·lis de terra CERT, el 23è Ral·li Terres Altes de Llorca, a la novena posició de la classificació absoluta i sent els més ràpids entre els pilots que, a priori, disputaran el CERT 2024. Cal recordar que la prova de l’Automòbil Club de Llorca, a més del CERT, també era vàlida per al SuperCampionat (S-CER) d’Espanya de ral·lis, en conseqüència els pilots que lluitaran pel títol absolut espanyol també van estar al podi de sortida de la prova murciana.

El pilot de Hyundai Andorra que va afrontar la primera prova de la temporada després de quatre mesos sense pujar a l’habitacle del Hyundai i20 Rally2, va valorar de manera molt positiva aquesta primera setmana de retrobament amb els tècnics del Team Rallycar en competició. «Tant al test previ com al 'shakedown' hem treballat en diferents solucions, sobretot en les suspensions, per millorar el rendiment del Hyundai. Hem progressat de manera constant, m’he sentit molt còmode a les cronometrades. El Hyundai continua sent un cotxe noble de pilotar i l’objectiu continua sent treure el màxim rendiment de les seves excel·lents prestacions», ha valorat Vinyes.

La localitat murciana va acollir els gairebé 100 equips que es van donar cita al parc d’assistència del recinte firal Huerto La Rueda. Des del punt de vista competitiu va haver-hi una novetat que van haver d’afrontar tots els participants, l’arribada de la benzina ecològica a les mecàniques del CERT. «És una variant que han hagut de posar en marxa tots els equips. Al meu entendre, els avantatges o desavantatges que s’hagin produït són iguals per a tots, és a dir, la pèrdua d’una mica de potència, per exemple, pot influir poc en les diferències que es puguin donar en els trams», ha destacat l'andorrà.

El pilot va competir a bon nivell tant a les dues passades del 'shakedown' com al tram de qualificació (TCC). Va completar el TCC de 3,120 quilòmetres entre els 10 millors, amb un crono de 1'43"755. Vinyes-Mercader iniciant el ral·li en cinquena posició van trobar les primeres especials més 'brutes' (grava i pols) que els rivals que els van seguir, la pluja va endarrerir la seva arribada i això va jugar en contra. Van completar la primera part del ral·li molt a prop de la desena posició i sempre en dura lluita amb els rivals que tenen el títol del CERT com a gran objectiu de la temporada. Vinyes va comentar: «Potser a la primera cronometrada hem sortit 'adormits', no obstant això, aviat hem agafat el ritme i hem estat entre els millors. Al final, la pluja ens ha molestat una mica, però també és cert que els rivals que han sortit per darrere han tingut més dificultats».

La segona secció va començar amb la incertesa, sobretot, de quina seria l’evolució de la climatologia. Van ser potser els moments més tensos de la jornada per als equips. A més es va neutralitzar el primer pas per l’especial C. Segons el pilot d’Auto Centre Principat: «Són coses que poden afectar la concentració. Estem acostumats encara que de vegades no és fàcil gestionar-ho, tant si depèn de nosaltres com de l’organitzador».

En aquesta segona part del ral·li, la dupla de Rallycar van seguir en línia ascendent, van mantenir la seva posició privilegiada entre els seus rivals directes al CERT i van millorar una posició en la classificació absoluta del ral·li.

Després de la cita de Llorca i a causa de l’anul·lació del Ral·li Terras d’Auga, s’obre un període d’inactivitat per als equips que tenen el seu objectiu al CERT 2024, en concret, aquesta manca de competició s’allargarà fins a la disputa del Ral·li Regne de Lleó, els dies 17 i 18 de maig.