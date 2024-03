Irineu Esteve competirà a les finals de la Copa del Món de Falun

Després d’una primera prova a la Copa d’Europa d’Schilpario, el cap de setmana passat Esteve va disputar l’Skimarathon d’Engadin, a Suïssa, i les sensacions han estat bones com per donar llum verda a la participació de l’andorrà a les finals de la Copa del Món. Així, a les finals de Falun, Esteve competirà a dues curses: primer tindrà una 10km individual en clàssic i després una 20km mass start en lliure.

Per El Periòdic

