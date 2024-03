Difícil Copa d’Europa a Klaeppen per a Esteve i Cornella

Dies difícils a Klaeppen (Suècia), en una Copa d’Europa que s’ha tancat avui amb el segon eslàlom. Àxel Esteve no ha pogut completar la segona mànega, mentre que Xavier Cornella no s’ha classificat per a aquesta segona mànega.

A la primera mànega, Esteve marcava el 59è lloc amb el dorsal 64, amb +2.97 i un crono de 50.39. A la segona mànega, però, no podia completar la baixada. Per la seva part, Cornella no aconseguia entrar en la segona mànega en finalitzar la primera en la 72a posició -només entren els 60 primers-, a 4.17. Així, l’equip viatja ara a Noruega per disputar la pròxima cita de la Copa d’Europa, a Hafjell, dissabte vinent.

Àlvar Calvo, 33è al gegant que tanca les curses FIS de Soldeu / La pista Avet de Soldeu ha acollit avui l’últim gegant FIS, amb victòria dels francesos Leo Coppel en homes i Cloe Merloz en dones. El millor andorrà ha estat Àlvar Calvo, 33è.

Calvo ha finalitzat 33è amb el dorsal 46 i després d’una segona mànega en què ha remuntat 11 posicions. A la primera finalitzava 44è, però a la segona aconseguia millorar prestacions per situar-se, finalment, 33è. Martí Font, per la seva part, ha acabat 43è amb el dorsal 78, i després de ser 66è a la primera mànega, mentre que Salvador Cornella (dorsal 81), que a la primera era 62è, finalment ha estat 44è. Igualment, Martí Llort, que corria amb el dorsal 85, ha estat 48è sent a la primera 69è. També ha finalitzat l’andorrà Marc Delgado, en la 51a posició.

No han completat la segona mànega Àlex Rius i Marc Fernández, que a la primera se situaven 24è i 50è, respectivament. A la primera mànega han quedat fora Pirmin Estruga, Nico Daban i Pere Cornella, a més de Jan Torres.

El podi en homes ha estat ple per l’equip francès amb Leo Coppel primer, Lio Baraldi segon, i Nash Huot-Marchand tercer. En dones, victòria per a la francesa Cloe Merloz, seguida de les seves compatriotes Jessica Murtagh, segona, i Pauline Simond, tercera. L’andorrana Emma Ledesma ha estat 30a, mentre que Fiona Pou no ha completat la primera mànega.