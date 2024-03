Cachafeiro aconsegueix la victòria a MotorLand Aragón

Tony Cachafeiro ha començat la seva pugna al títol de campió del Campionat Valencià de Kàrting amb una victòria i una quarta plaça en la primera ronda de les quatre amb les que compta el certamen. Després d'aconseguir la seva primera victòria al Campionat d'Espanya de Kàrting l'any 2023 a MotorLand Aragón, l'andorrà ha mantingut el seu idil·li amb el circuit aragonès després d'endur-se la primera cursa del curs del CKCV.

El pilot només va poder ser sisè a la classificació després d'un error de 'timing' a l'hora de sortir a pista. Tot i això, i en un cap de setmana marcat per la pluja, el jove va poder remuntar per fer-se amb la primera carrera. Ja en la segona, es va quedar molt a prop del podi, però complint amb solvència els objectius del cap de setmana. Amb aquest triomf, Cachafeiro en suma tres en els darrers quatre mesos en el que ja és la seva millor temporada.

La pròxima cita del CKCV tindrà lloc del 13 al 14 de juliol al circuit de Zuera.

«Hem començat el CKCV de la millor manera possible amb una victòria i una quarta posició en les dues primeres curses, i estic molt content per com ha anat el cap de setmana en un circuit especial per a mi. Ara toca pensar en els nostres compromisos internacionals per continuar en un curs que està sent molt bo», va assenyalar Cachafeiro. Cal destacar que tot i ser un campionat regional, informalment es coneix el CKCV com el campionat de més nivell nacional després del CEK, per la qual cosa el triomf del cap de setmana cobra més força i posiciona l'andorrà com un dels grans preferits pel títol nacional del 2024 a la categoria Mini.