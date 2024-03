El CTTVN ORX manté el lideratge del seu grup

El CTTVN ORX es manté com a primer classificat del grup 5 de la Segona Divisió Espanyola de Tennis Taula després de vèncer aquest cap de setmana als Falcons de Sabadell per sis partits a zero en el matx corresponent a la setzena jornada. Els jugadors del conjunt andorrà van ser Josep Ma Blancafort, Francesc Masip i Xavier Martínez, i amb aquesta victòria i a falta de cinc jornades pel final del campionat, el CTTVN ORX manté el lideratge compartit de la categoria juntament amb el CTT Ateneu 1882, tot i que aquest darrer amb un enfrontament menys.