Landry Riba fa una lectura de l'Acord d'associació als consellers generals

Aquest matí ha tingut lloc una compareixença excepcional a l'hemicle del Consell General, on el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha fet una lectura comentada en format privat del text de l'Acord d'associació amb la Unió Europea als consellers i conselleres generals, dels quals hi han assistit gairebé tots.

No serà l'única lectura d'avui, ja que a les 20.00 hores d'aquest vespre tindrà lloc una reunió informativa al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on, a banda, de Riba, també hi serà present el cap de Govern, Xavier Espot per explicar el cpontingut d'aquest Acord amb Europa a tota la ciutadania.