Les restriccions pel conflicte d'Ucraïna s'amplien en 194 persones

El Govern ha decidit ampliar el llistat d'afectats per les mesures restrictives aplicades a persones físiques o jurídiques de nacionalitat russa o bielorussa. Així, la nova llista publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) s'ha actualitzat amb 106 persones físiques més, mentre que les jurídiques s'han situat en 88. Cal recordar que la mesura respon al conflicte amb Ucraïna i és fruit de les modificacions que duen a terme les organitzacions internacionals i que Andorra adapta. A més, entre les mesures restrictives, s'inclou el bloqueig de tots els fons que aquestes persones tinguin a Andorra o tota manera d'intercanvi comercial o econòmic.

