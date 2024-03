A punt la segona edició del Sex Code Femení

L'Associació de Dones d'Andorra (ADA) ha organitzat la segona edició del Sex Code Femení, unes xerrades que tenen l'objectiu de promoure les relacions sexoafectives sanes entre els joves de 18 a 30 anys. Com a novetat, enguany l'associació no només s'ha posat en contacte per col·laborar amb el comú d'Andorra la Vella, sinó també amb el de l'altra parròquia central, Escaldes-Engordany.

I és que la presidenta de l'associació, Mònica Codina ha destacat que les relacions sexoafectives entre els joves tornen a tenir situacions masclistes, i "és un tema que ens preocupa molt", i va afegir que "l'auge de les xarxes socials no ha ajudat". Per això s'ha creat el Sex Code Femení, per poder donar informació de qualitat sobre la sexualitat entre els més joves, ja que "encara avui dia és un tema tabú", ha remarcat Codina. En aquest sentit, la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, ha remarcat que "hem de buscar espais segurs en què els joves se sentin còmodes, sigui sobre sexualitat o algun altre tema".

Així, aquest esdeveniment consta de quatre parts, que es repartiran entre els mesos de març, abril i maig. La primera xerrada serà el pròxim 21 de març titulada 'Plaer sense límits', on es pretén explorar el plaer amb joguines. La segona, que serà l'11 d'abril, s'anomena 'Abraçant els cicles', on es descobrirà la higiene femenina sostenible i es parlarà sobre el cicle menstrual. La tercera ponència es diu 'Sexe i Fake News' i té com a objectiu destapar els estereotips sexistes que es poden trobar en algunes notícies, i se celebrarà el 5 d'abril. L'última, que es farà el 16 de maig, s'anomena 'Art i Feminitat' i pretén endinsar-se al món dels genitals femenins a través de l'art.

En l'acte per presentar aquestes xerrades, Losada ha explicat que "és gratificant tenir treballs col·laboratius entre els dos comuns i entitats per donar resposta a demandes del públic jove", que en aquest cas són dones. En aquest sentit, el conseller de Joventut i Ciutadania del Comú d'Escaldes-Engordany, Ramon Tena, també ha agraït la col·laboració: "És una dinàmica que ha d'anar creixent entre els dos territoris i institucions tan properes".