Absolt el taxista acusat d'abusar sexualment d'una dona amb discapacitat

El Tribunal de les Corts ha decidit absoldre el taxista acusat d'un delicte major d'acte sexual sense consentiment amb abús de la discapacitat cognitiva de la víctima per falta de proves. També ha considerat que no s'escau efectuar cap pronunciament en matèria de responsabilitat civil i es decau en ofici les despeses.



El taxista va ser denunciat l'any 2017 per abús sexual en motiu d'uns presumptes tocaments a una clienta de 37 anys amb una discapacitat intel·lectual. La demandant va ser la mare de la presumpta víctima i la Fiscalia va demanar dos anys de presó condicional i tres d'inhabilitació.



Els fets es remunten a finals del 2016 i el 2017 quan, segons la versió que va donar la dona, l'home li hauria fet tocaments per sota i sobre de la roba en un dels seus trajectes. Mesos després, la dona li va explicar el fet a la seva mare, qui va decidir denunciar de forma al taxista.