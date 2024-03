Carla Mijares torna a estar a la zona de punts de Copa d’Europa

Copa del Món de Livigno / L’esquiador de telemark, Lucas Pagès, ha competit avui a la Copa del Món de Livigno (Itàlia), on ha estat 15è a la cursa sprint. L’andorrà ha acabat amb un crono de 2.00.95, amb +11.39 del guanyador, el francès Elie Nabot, que s'ha imposat amb 1.49.56. El podi d’aquesta primera cita de la Copa del Món a Itàlia l'han completat l’italià Raphael Mahlknecht, segon, i el francès Yoann Rostolan, tercer. Demà hi ha previst una segona cursa sprint, i divendres una última de clàssic.

L’andorrana ha finalitzat 30a amb 1.57.90, a 5.69 de la guanyadora, la sueca Hanna Aronsson Elfman, i després d’una segona mànega millor que la primera en global, però marcada per una errada a la part final que l'ha deixat sense velocitat. Així, a la primera mànega se situava 28a i aconseguia entrar en la inversió (les 30 primeres), després d’una baixada en què, amb el dorsal 47, feia un primer sector 29a i el segon amb el 24è temps.

Per El Periòdic

