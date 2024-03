Els valors socials i mediambientals de Carisma, al mercat de crèdit de carboni

El vessant mediambiental i el social es donen la mà en el projecte de les botigues de segona mà de Carisma. La iniciativa va néixer el 2011 i actualment compta amb tres botigues a Arinsal, la Massana i Escaldes-Engordany en les quals es poden trobar objectes de segona mà com roba, mobles o d'altres estris. A la contribució mediambiental que té el projecte, reciclatge i economia circular, cal afegir el vessant social, ja que a través de la botiga d'Escaldes-Engordany contribueixen a la inclusió laboral (es gestiona en col·laboració amb la Fundació privada Nostra Senyora de Meritxell). També cal tenir en compte l'aportació a la reducció de la pobresa i, a més, amb el que contribueixen a altres iniciatives socials. Per tant, el projecte s'adiria amb diferents dels valors que proclamen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i per aquest motiu fa un salt endavant i vol entrar en el mercat de crèdits de carboni que el Govern va impulsar fa un temps.

Tal com explica la presidenta de Carisma, Elena Leach, el projecte és "un clar exemple d'economia circular, de reciclatge", ja que recullen objectes que els donen empreses i particulars i les venen a les tres botigues amb què compta l'ONG. Però més enllà d'aquesta acció mediambiental, evitant que aquests objectes acabin al rebuig i donant-los una segona vida, també hi ha, com s'ha esmentat, tot un seguit de valors socials al darrere. Així, a la botiga d'Escaldes-Engordany hi treballen usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, amb la qual cosa es fomenta la inserció laboral. A més, el projecte entraria dins l'ODS de la reducció de la pobresa, ja que permet que moltes persones amb pocs recursos puguin adquirir productes que es troben en molt bon estat a preus molt assequibles. A més, els fons recaptats van a parar a projectes socials. Així, cada any des de Carisma donen al Comú de la Massana diners perquè els destini a projectes de caràcter social en agraïment de la cessió del local on tenen la botiga; i també han donat diners a la corporació escaldenca per al programa Okupa't destinat als joves. A més a més, les ONG que els presenten projectes també poden gaudir de l'ajuda de Carisma i en aquest sentit Leach recorda que han col·laborat, per exemple, amb Projecte Vida.

Entrar en el mercat de crèdit de carboni, i contribuir, per tant, a què empreses o entitats que han de compensar les emissions puguin comprar crèdits de Carisma els ajudarà a poder comptar amb diners extres que podran destinar, per exemple, a pagar les persones que tenen contractades a les botigues (treballen amb voluntaris, però també necessiten empleats) i també per als transportistes que fan la recollida de mobles, entre altres finalitats.

Aquesta proposta serà el que Carisma presentarà en una jornada que es durà a terme a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis divendres de la setmana que ve i en què des del Govern es difondrà aquest mercat de crèdits de carboni. "L'objectiu és engrescar els promotors de projectes i posar en contacte l'oferta que volem potenciar amb la demanda ja existent", manifesta el director d'Energia i Transports, Carles Miquel. D'aquesta manera, es vol "generar un interès" al voltant d'aquest mercat tant per part d'empreses o entitats que vulguin posar els seus projectes 'a la venda' com en aquells casos dels que hagin de compensar les emissions i vulguin adquirir aquests crèdits. La jornada servirà per abordar la qüestió del mercat de crèdits de carboni i presentar propostes ja consolidades i d'altres que estan en cartera. Arrencarà a les 10.00 hores a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i a més es farà una retransmissió en directe pel YouTube del Govern per a tots aquells que no hi puguin prendre part, informa l'ANA.