El bus parroquial d'Escaldes-Engordany continua incrementant usuaris el 2023

El bus a la demanda d'Escaldes-Engordany no ha parat de sumar usuaris des que es va posar en marxa, el mes de juny del 2021. El 2023 no ha estat una excepció i va tancar amb un total de 81.786 passatgers, una xifra a la qual cal sumar els 15.305 que van fer servir la nova línia d'Engolasters, que es va posar en funcionament el mes de juny de l'any passat com una línia regular.

D'aquesta manera, el 2022 el bus a la demanda va tancar amb un total de 41.385 usuaris, una xifra que, tal com es pot comprovar, es va doblar l'any passat. En total, aquest servei comunal va completar el 2023 61.835 viatges, és a dir, sol·licituds de transport completades, tenint en compte que en cadascuna d'aquestes peticions hi pot haver més d'un usuari a transportar.

Pel que fa al servei a Engolasters, cal recordar que abans del mes de juny de l'any passat els viatges a aquest punt de la parròquia es feien a través del bus a la demanda. El Comú va decidir posar en marxa una línia regular i aquesta aposta ha suposat un increment del volum d'usuaris, tal com demostra el fet que entre el mes de març (per tant, abans de la nova línia) i l'octubre (ja amb el nou servei en marxa) l'increment es xifra en un 6,4% més, concretament dels 6.704 viatges completats el mes de març es va passar als 7.135.

Tenint en compte aquestes dades des del Comú valoren que «hi ha hagut una bona acceptació del nou servei i del seu funcionament». I recorden que amb els canvis d'horaris i freqüències que s'han fet i que es van implementar a la tardor també «s'ha donat resposta a les demandes de millora dels usuaris».

El mes de juny de l'any passat el Comú va prendre la decisió de fer canvis en aquest servei, el primer dels quals va ser habilitar una línia regular a Engolasters. En segon lloc, es va decidir que el bus a la demanda tingués, a la part central de la parròquia, un seguit de parades on els usuaris han d'agafar aquests busos, informa l'ANA.