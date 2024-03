Lisa Cruz, nova presidenta del Fòrum de la Joventut d’Andorra

L'elecció dels nous càrrecs de la junta de l'organisme es van votar el passat 13 de març en el marc de la primera trobada dels nous membres, la qual Lisa Cruz ha estat elegida com la nova presidenta del Fòrum de la Joventut d'Andorra. D'aquesta manera, Cruz, acompanyada d'Isabella Vargas a la vicepresidència, Guillem Tadeo i Adrià Tappi com a secretari i vicesecretari, respectivament, Jèssica Novais al càrrec de tresorera i Joan Jiménez com a vocal, representaran el Fòrum durant els pròxims dos anys.

«Aprecio molt la confiança dipositada en mi per part dels i les companyes de la junta del Fòrum», ha afirmat la nova presidenta. Ha procedit explicant que el seu principal objectiu serà «vetllar pel bon funcionament de l'organisme, l'execució dels acords i la representació de l'Assemblea Jove, així com continuar treballant en favor dels drets i les oportunitats de la joventut del país».