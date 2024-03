Els cònsols volen fer modificacions al reglament de la Llei de Protecció Civil

«Hi ha una sèrie de reglaments que s’han desenvolupat per les diferents activitats que es realitzen des dels comuns, a més d’una sèrie de particularitats que s’han detectat, i volem parlar amb el ministeri de Jústicia i Interior i Protecció Civil perquè s’han de millorar», ha explicat la cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, en declaracions a la premsa posteriors a la segona reunió de cònsols, que ha tingut lloc, en aquesta ocasió, a la corporativa comunal d’Encamp. Així, el grup de cònsols de les set parròquies ha posat de manifest la voluntat de reunir-se amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i els representants de Protecció Civil, amb la intenció de poder fer les modificacions pertinents de la llei, en especial les referides als esdeveniments culturals. L’objectiu de la voluntat de dur a terme millores en aquests reglaments és oferir una ampliació en la seguretat dels esdeveniments, així com garantir aquesta protecció. El reglament, el qual va estar redactat per Protecció Civil, explica quins són els requisits que s’han de complir a l’hora de fer esdeveniments mitjançant annexos sobre el mínim de persones i amb unes característiques especials. «A partir d’aquí, hi ha una sèrie d’obligacions per poder fer els esdeveniments concrets», ha afegit la cònsol major. D’altra part, Mas ha declarat que, tenint en compte el «caire popular d’alguns d’ells», potser en determinades activitats «no caldria tenir en compte les obligacions d’aquest reglament».

Les millores en els tipus d’interès

D’una banda, a la trobada també s'ha tractat el tema de les millores dels interessos a les entitats bancàries del país. Segons ha apuntat Mas, els cònsols es van reunir ja fa unes setmanes amb l’Andorran Banking (ABA) per tal de demanar un reajustament en les «tarifes de finançament en l’àmbit bancari», ha argumentat la cònsol major, ja que «l’última vegada que es va fer [la valoració] va ser durant la Covid-19». Així, «ara estem esperant una resposta de la reunió», la qual va comptar amb l’assistència del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé; el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma. Actualment, els índexs d’interessos se situen per sobre del 3%, quan durant la pandèmia es van fixar en un 0%. «Ja es van fer unes primeres aproximacions amb l’ABA i es van acordar uns tipus d’interessos amb un euríbor de +1,60 per als préstecs i pòlisses. Així com els finançaments de cinc anys, s’analitzen cas per cas», ha anunciat la cònsol major d’Encamp.

La modificació de la Llei de Cens

D’altra banda, un dels punts també tractats a la reunió dels màxims representants dels set comuns ha estat la modificació de la Llei del Cens, remarcant que, a hores d’ara, el document va ser llegit per tots els cònsols. Tanmateix, la llei compta amb dos apartats, i dues premisses «sota les quals va treballar l’anterior legislatura»: agilitzar la documentació i els tràmits dels ciutadans a través de la Llei del Cens i actualitzar parts de la llei, ja que algunes «es queden obsoletes», ha argumentat Mas.

L’òrgan interparroquial treballa en les regulacions individuals

Finalment, a la trobada s'ha inclòs el punt que tracta la formació d’agents de l’òrgan interparroquial i s'ha afirmat «que les parròquies ja estan treballant per fer una regulació», segons ha declarat Mas.