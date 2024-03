Arrenca el 12è Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest matí la cerimònia d'obertura del 12è Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar. En la inauguració, la qual ha estat a càrrec del cap de Govern, Xavier Espot; la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i la directora executiva d'UN Tourism, Natalia Bayona, s'ha presentat Encamp com la parròquia amfitriona. En aquesta nova edició que se celebra al Principat, hi participen 400 persones de 16 nacionalitats.

La temàtica sobre la qual girarà aquesta edició és la sostenibilitat i el benestar com a eixos per al futur del sector, els productes emergents per donar resposta a les noves demandes dels viatgers i el desenvolupament de la intel·ligència artificial en l'àmbit turístic.

Laura Mas ha presentat Encamp i el Pas de la Casa com un exemple de turisme de neu, a més de destacar que les estacions d'esquí del Principat són un referent al sud d'Europa des de fa molts anys. La cònsol major ha posat en valor la importància de combinar turisme, sostenibilitat i les oportunitats que ens dona la IA, remarcant que "el turisme esportiu pot contribuir a tenir un turisme saludable i també sostenible i conscient".

"Andorra està al top 10 mundial de creixement turístic i és el segon país d'Europa després d'Albània", ha assegurat Bayona, explicant que l'economia del Principat mostra prosperitat.

Espot ha donat la benvinguda a tots els assistents i ha tret pit de la bona feina feta des del país per reactivar el turisme, sobretot el de proximitat, després de la pandèmia de la Covid-19. Espot ha destacat que "l'any passat, 9,3 milions de persones ens van visitar i vam tenir 12 milions de pernoctacions. Són xifres que conviden a l'entusiasme", afegint que aquestes visites "generen milers de llocs de treball i tenen un pes molt important en el PIB nacional".

Entre les iniciatives que ha dut a terme el país en l'àmbit turístic destaquen la implantació de la taxa turística i els estudis de càrrega que s'han licitat per millorar la qualitat del sector i fer un turisme més sostenible. La Llei de turisme en la qual està treballant el Ministeri té l'objectiu "de protegir els nostres atractius turístics i tenir una visió de turisme sostenible i de qualitat". A més, Espot ha apuntat que Govern està treballant perquè el país sigui "íntegrament reconegut com a reserva de la biosfera per la Unesco".