Ensenyat reivindica que és essencial que Andorra reequilibri el pes amb França

El síndic general, Carles Ensenyat, ha visitat aquest matí les instal·lacions del Lycée Comte de Foix, amb motiu del dia internacional de la Francofonía. El síndic ha anat acompanyat dels membres de la Delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, del Director del Gabinet del Representant personal del Copríncep Francès, Robert Mauri, i de l'Ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet.



Durant la visita, el síndic ha reivindicat que és essencial que Andorra reequilibri el pes amb França: "No pot ser que avui en dia ens dirigim solament envers una banda del Pirineu; s'ha d'equilibrar". En aquest sentit, Ensenyat ha apuntat que en la banda educativa, aquest equilibri ja hi és, ja que 1/3 dels alumnes del país estudien al sistema educatiu francès, un fet que fa que sigui el sistema educatiu no andorrà més important del país. Per aquest motiu, ha detallat que "és molt important que donem suport des de les institucions i que fomentem que els nostres alumnes quan triïn la seva carrera universitària escullin també França com un lloc per estudiar", fet que permetria que els futurs professionals andorrans tinguin coneixements i visions tant de França com d'Espanya.

Ensenyat també ha manifestat que és un tema que s'ha de continuar insistint, i per aquest motiu, des de la Sindicatura i des del Consell General, volen continuar "apropant la cultura francesa a la seu del Consell General, apropar el coneixement de francès, apropar els alumnes de l'escola francesa a les institucions".

(Continuarem ampliant la informació)