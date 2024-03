La primera vegada lluny del territori europeu

La selecció absoluta es troba a Annaba (Algèria) per disputar dos amistosos contra Sud-àfrica, demà, i el dilluns següent contra Bolívia, tots dos a les 22.00 hores. És la primera vegada que el combinat andorrà surt fora del continent europeu, una finestra que consideren que els pot enriquir en tots els sentits. "Tot això són experiències", ha dit Marc Pujol, tot esmentant que segurament en trauran molt de profit i que "és positiu per la federació". Per la seva part, Koldo Álvarez de Eulate ha comentat que aquesta experiència "ens enriqueix molt. Estem contents que pensin en nosaltres i de tenir l'oportunitat de competir contra conjunts molt superior a nosaltres".

Pel que respecta al duel de demà, cal destacar que Sud-àfrica arriba amb un nivell de preparació molt més alt que els dels tricolor després de diputar vuit partits de la Copa Àfrica, i els andorrans en són conscients. També amb baixes importants, s'ho volen prendre com una oportunitat per veure les cares noves i treure aspectes positius posant la mirada a la Nations League. "Ara comença la nostra preparació per aquesta competició", ha indicat Pujol, una cita en la qual "volem intentar ser molt competitius tot i ser molt complicada", ha afegit el seleccionador.

La pròxima finestra del certamen europeu per als andorrans tindrà lloc al setembre contra Malta, i per a preparar-ho només tenen els dos matxs a Algèria i dos més al juny, un d'ells contra la selecció espanyola. "Realment a nivell de preparació potser és poca cosa", ha sentenciat Pujol, "però són les dates que tenim i les hem d'aprofitar". "Fa molt que no ens ajuntem", ha afegit, "però com sempre fa molta il·lusió. Vam fer una bona feina a l'últim qualifier i volem donar-li continuïtat a això, ara toca polir detalls que ens acostin a competir millor i a sumar més punts", ha finalitzat el jugador.