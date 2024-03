170 persones es beneficien dels serveis psicològics de la CASS

Des del passat mes de setembre, i fins al gener d'aquest 2024, 170 persones ja s'han beneficiat dels tractaments psicològics que ja formen part de la cartera de serveis de la CASS, la qual compta amb 12 psicòlegs convencionats actualment. Així ho ha esmentat el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, en roda de premsa posterior a l'habitual Consell de Ministres de cada dimecres, qui ha destacat que, arran de la implementació d'aquest servei, l'Executiu ha aprovat el decret pel qual es deixa sense efecte el programa d'atenció psicològica en el marc de l'emergència sanitària de la COVID-19, així com el programa d'atenció referit a la situació humanitària a Ucraïna. "Des del setembre els tractaments estan coberts per la CASS i ja no s'escau la vigència dels dos programes", ha afirmat el ministre portaveu.

Segons ha informat, pel que fa al programa centrat en el coronavirus SARS-CoV-2, aquest ha donat servei a un total de 122 persones des del seu inici. Per altra banda, el programa per a persones refugiades procedents d'Ucraïna ha donat servei només a tres persones. Així i tot, Casal ha volgut deixar clar i tranquil·litzar a tots els pacients, assegurant que les persones que actualment segueixen tractaments dins d'ambdós programes podran completar els tractaments en curs fins a la finalització d'aquests.

Qüestionat per les demandes sol·licitades pel president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, en les quals demanava a Govern i al Ministeri de Salut incrementar el nombre de sessions per pacient, Casal ha remarcat que la cartera encapçalada per la ministra Helena Mas es troba "en constant contacte amb els psicòlegs que té sota la seva tutela", afirmant que tindrà l'oportunitat de "tractar les reivindicacions" expressades per Fernández.