La recuperació del Centre Cultural de Sant Julià de Lòria costaria 9ME

La Casa Comuna de Sant Julià de Lòria va acollir ahir la reunió de poble de la parròquia, la qual va girar entorn de la reestructuració del Centre Cultural i de Congresos Lauredià (CCCL), així com el pressupost que des del Comú es preveu invertir. La reunió va comptar amb l’assistència de molts ciutadans i ciutadanes de la parròquia i la presentació del projecte va estar a càrrec del cònsol major, Cerni Cairat, i la cònsol menor, Sofia Cortesao. Tanmateix, els cònsols van fer incís en la «necessitat de recuperar tan aviat com es pugui aquest edifici tan icònic per als lauredians».

El pressupost total que el Comú va calcular per tal de recuperar el CCCL va ascendir a un total de nou milions d’euros, dels quals «2,5 milions d’euros ja s’havien invertit a l’Escola d’Art i el Taller de Cultura la Trapa, durant el 2022 i el 2023», va confirmar Cairat. A més, el preu de la façana es preveu que seria al voltant d’1,5 ME. Pel que fa a la planta baixa, els seminaris i els auditoris, els costos podrien acabar pujant al voltant de cinc milions d’euros, va explicar el cònsol major.

D’altra banda, Cairat va exposar que han comptat amb estudis d’experts per tal d’obtenir la informació tan aproximada com sigui possible al cost total de les obres. «La corporació comunal treballa per saber amb la màxima precisió possible el cost final del projecte i de les obres. Per això és indispensable disposar dels projectes arquitectònics definitius», va declarar el cònsol major al grup d’assistents.

Per aquest motiu, actualment el Comú disposa dels projectes definitius de la planta baixa, la qual comprèn el vestíbul, el bar restaurant, la biblioteca i l’escala central. De la mateixa manera, «durant les setmanes vinents disposarem dels projectes definitius dels seminaris, els quals es troben a la primera planta, i els auditoris, ubicats entre la primera planta i la segona», va remarcar Cairat.

«La corporació comunal calcula el cost final del projecte i de les obres segons els projectes arquitectònics definitius» Cerni Cairat (cònsol major de Sant Julià de Lòria)

Per la seva part, la cònsol menor va certificar que «des del 9 de novembre del 2022 s’ha treballat per reobrir el Centre Cultural i de Congressos Lauredià, prioritzant en tot moment la seguretat de tots els usuaris».

Per altra banda, Cortesao va iniciar la seva intervenció exposant amb un vídeo la línia cronològica des del tràgic succés de l’incendi del centre, al mes de novembre del 2022, fins a l’hivern del 2024/2025, que és quan s’espera poder tornar a obrir les portes al públic. Amb la línia temporal, l’audiovisual va fer un resum des de l’incendi, amb origen a la sala tècnica de l’edifici, continuant amb els danys ocasionats per l’aigua i el fum, i els treballs de neteja duts a terme el mateix mes. Així, a l’estiu de l’any passat, l’anterior legislatura va reobrir parcialment la planta -1 i -2 de l’edifici, a més de la recuperació del Taller de Cultura La Trapa. Enguany, el cronograma inclou una fase final de remodelació de la cuina i el bar, així com la continuació dels treballs al vestíbul i l’inici de les obres a la biblioteca durant aquest mes de març. D’altra banda, el Comú espera poder obrir un procés participatiu durant la primavera per escollir la façana. Finalment, les obres de recuperació dels seminaris i els auditoris s’esperen iniciar aquest estiu, per així poder donar pas a la reinauguració del CCCL un cop estigui acabada la façana, a l’hivern 2024/2025. Quant a la reestructuració d’aquesta última, els cònsols van apuntar que la façana de l’edifici s’ha de reestructurar perquè «els fums tòxics causats per l’incendi van afectar greument la façana, fent malbé el material aïllant i el revestiment intern d’aquesta. Un fet que va comprometre la salubritat de la façana».

«Des del 2022 estem treballant per tal de poder reobrir el centre, prioritzant la seguretat ciutadana sempre» Sofia Cortesao (cònsol menor de Sant Julià de Lòria)

Respecte a la participació ciutadana per tal de presentar projectes de proposta de remodelació de la façana, els cònsols van assegurar que totes les bases es troben penjades a la pàgina web del Comú de Sant Julià de Lòria. Finalment, Cairat i Cortesao van remarcar que la selecció del projecte guanyador amb la proposta de la nova façana la farà un jurat seleccionat dividit en tres grups: un dels grups comptarà amb 12 representants de la corporació comunal (nou consellers de la majoria parlamentària i tres consellers de la minoria); el segon tindrà 12 representants de les associacions i entitats (aquests podran comunicar al Comú fins al 3 d’abril el seu representant).

Finalment, l’últim grup estarà format per 12 representants (més quatre en reserva) dels ciutadans seleccionats via sorteig. Els ciutadans podran presentar la seva candidatura al servei de tràmits del Comú entre el 21 de març i el 3 d’abril. D’aquesta manera, el dia 5 d’abril es comunicarà oficialment el jurat final. .