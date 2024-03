Tres persones ferides en tres accidents diferents

Finalment, a les 13.25 hores, un tercer accident ha tingut lloc a l'avinguda Santa Coloma número 136 d'Andorra la Vella. Aquest cop, només hi ha hagut una motocicleta implicada, amb matrícula del Principat, la qual era conduïda per un home de 75 anys. El conductor ha resultat ferit en el moment del succés.

En les darreres hores, la Policia ha rebut tres avisos per accidents amb el resultat de tres persones ferides. El primer avís s'ha donat a les 11.10 hores, al carrer Ciutat de Valls número 58 d'Andorra la Vella, entre un turisme i una furgoneta. Ambdós vehicles comptaven amb matrícula del Principat i el conductor de la furgoneta, un home de 29 anys, ha resultat ferit.

