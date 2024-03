L’aparcament del Falgueró guanyarà 60 places més de les previstes

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i el conseller d'aparcaments, Marc González, han anunciat aquesta tarda que el pàrquing del Falgueró guanyarà més espai a la primera planta, la qual cosa permetrà tenir una seixantena de places més d'aparcament. La cònsol ha explicat que la modificació del projecte inicial és possible perquè, un cop començats els treballs d'excavació, s'ha observat que en una part del subsol no hi havia roca, sinó runa. Aquest fet va portar al fet que l'equip comunal es replantegés el projecte i finalment decidís treure aquesta runa i aprofitar aquest espai, així com ampliar el projecte per dotar la zona de més places d'aparcament sense que això signifiqués pujar en alçada l'edifici. Cal recordar que el projecte inicial de l'aparcament incloïa un total de 290 places (fins ara n'hi havia 140), de manera que amb la nova planta la xifra s'incrementarà fins a les 350. Aquesta actuació allargarà dos mesos l'obra i farà incrementar el cost total en un 15%, aproximadament.

Així doncs, Gili ha explicat que, en un inici, no s'havia estudiat aquesta proposta, ja que pensaven que al terreny hi havia roca i no volien dur a terme cap excavació ni que s'anés cap avall, ja que la parcel·la està situada al costat de l'Hospital Nostra Senyora Meritxell i la intenció era crear el mínim de problemes possibles: "No es volia anar cap a sota i no teníem l'intenció de picar perquè hi ha l'Hospital, i no volíem que això provoqués problemes", ha manifestat la cònsol major.

D'aquesta manera, el Comú escaldenc es planteja la possibilitat que aquesta nova zona guanyada pugui utilitzar-se com el dipòsit municipal de cotxes, deixant així més places lliures al pàrquing de la planta -1 de Caldea, lloc on es troba actualment aquest dipòsit. En aquest sentit, Gili també ha apuntat que el fet de tenir un aparcament de propietat comunal permetrà estalviar-se el lloguer. D'altra banda, el conseller d'aparcaments ha afegit que les plantes de l'aparcament seran més altes del que demana la normativa i té poques columnes, per tal que l'edifici es pugui reconvertir i donar-li un altre ús en un futur si fes falta.

ACCÉS SANT ERMENGOL / La cònsol major també ha apuntat que parlaran amb el Comú d'Andorra la Vella per estudiar la possibilitat de millorar l'accés amb el Sant Ermengol a través de la rampa d'accés a l'aparcament o amb l'ascensor.