La 12a edició del Congrés mundial de turisme de neu tanca les portes

El Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar va tancar ahir la seva 12a edició, després de dedicar dues jornades a diverses ponències, conferències i taules rodones per enfocar les polítiques del país en la sostenibilitat turística. L’esdeveniment es va acomiadar aquest dijous amb un missatge de recordatori llançat pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, advertint que «la sostenibilitat i el turisme han d’anar de la mà», insistint en què la nova llei de turisme pretendrà regular les activitats i serà «un text que es millorarà amb l’ajuda d’entitats privades i grups polítics».

La finalització de l’esdeveniment també va comptar amb la presència de la directora executiva d’UN Tourism, Natalia Bayona; la cònsol major del Comú d’Ordino, Maria del Mar Coma, i el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez. Bayona va destacar el gran treball d’organització dut a terme en aquesta edició per la parròquia d’Encamp, ressaltant la importància del congrés per «promocionar Andorra» i el seu empoderament com a referència turística. A més, va aprofitar el marc de cloenda per dirigir-se al ministre i advertir-lo que amb la preparació de la llei de turisme està «en el camí correcte», ja que és «la millor inversió que es pot fer pel país». De cara a l’edició del 2026, la directora executiva d’UN Tourism va anunciar la novetat d’inclusió de països sud-americans com Xile i l’Argentina.

D’altra banda, Fernàndez va voler llançar un missatge de conscienciació, advertint que tot el que es faci «en matèria turística» en el país ha de ser amb l’objectiu d’obtenir un «turisme sostenible», a través d’una bona gestió ambiental i prevalent la conservació dels recursos naturals, segons va informar l’ANA.