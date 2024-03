David Forné posa en valor la feina del Servei de Meteorològic Nacional

L’estudi del clima i, en conseqüència, del canvi climàtic és clau per poder continuar impulsant accions per adaptar-se als canvis que aquest ja està provocant. És per aquest motiu que el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va reivindicar el paper i l’aportació del Servei Meteorològic Nacional en aquest camp, afirmant que els avenços tecnològics, relacionats amb la millora del coneixement del planeta, l’atmosfera i els recursos hídrics ajuden a gestionar i entendre les sensibilitats climàtiques: «Només aprofitant el coneixement científic i impulsant la cooperació i la innovació, assolirem el repte d’un món més segur i resilient per a les generacions futures», va destacar Forné, qui va prendre part ahir de l’acte impulsat pel Servei Meteorològic Nacional al MW Museu de l’Electricitat de FEDA sota el lema ‘A primera línia de l’acció climàtica’ per commemorar el Dia mundial de la meteorologia, el pròxim 23 de març.