La Creu Roja alerta d'un intent de phishing

La Creu Roja Andorrana alerta d'un intent de phishing fent-se passar per ells. Segons ha informat l'entitat a través de les seves xarxes socials, circula un anunci totalment fals en el qual estarien oferint cursos.

En una piulada a X, la Creu Roja assegura que no estan oferint cap curs d'infermeria ni d'auxiliar d'infermeria, i demanen no fer click i no donar les dades personals.

La Policia d'Andorra s'ha fet ressò del comunicat de la Creu Roja a través del seu canal d'X.