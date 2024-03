El Comú d'Escaldes-Engordany convida les escoles a conèixer el tractament de l'aigua

El Comú d’Escaldes-Engordany amb la col·laboració de Capesa organitzen un seguit de visites guiades a les instal·lacions de la companyia que distribueix l’aigua a la parròquia.

Aquesta activitat va adreçada als alumnes de 6è de primària de les diferents escoles de la parròquia i té com a objectiu que aquests coneguin d’on prové l’aigua potable que consumim, quin és el circuit que segueix, quins són els processos de tractament que rep, com s’emmagatzema i, finalment, com arriba a les aixetes de les llars de la parròquia. L’activitat tindrà lloc a partir de finals del mes d’abril i es realitzarà a les instal·lacions de Capesa ubicades a la carretera de la Plana. Les visites, d’una hora i mitja aproximadament, es faran en grups reduïts amb la voluntat que les explicacions arribin a tothom de manera entenedora i, per seguretat, cada un dels alumnes anirà equipat amb els elements de protecció individuals reglamentaris. Amb tot, no es descarta que aquestes visites també es puguin obrir a la ciutadania, ja que actualment i davant els capítols de sequera que vivim és de vital importància sensibilitzar a la població perquè faci una bona gestió de l’aigua. En aquest sentit, el Comú ja aplica mesures d’estalvi d’aigua sobre la xarxa de regs dels parcs i jardins d’Escaldes-Engordany. Tant és així, que la corporació ha incorporat sistemes de reg automatitzats a les zones verdes que gestiona i que es regulen mitjançant un programa de tele gestió basat en dades, com ara, precipitació, humitat, intensitat del vent i temperatura.

Aquestes accions es donen a conèixer coincidint amb el dia mundial de l’aigua d’avui divendres 22 de març, efemèride que el Comú porta celebrant des de fa quatre anys amb l’objectiu de crear consciència sobre la importància d’aquest recurs vital, del seu veritable valor i de com protegir-lo.