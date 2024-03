Ebri, top3 a l'eslàlom CIT de Candanchú

Avui s’ha disputat a Candanchú (Espanya) un segon eslàlom Citadine (CIT) amb la presència de l’EEBE U19 i amb Eric Ebri, el qual ha acabat tercer al podi i, a més, ha millorat punts en la disciplina. L'andorrà ha finalitzat la cursa tercer, amb 1.37.16, a 0.96 del guanyador, l’argentí Nicolas Quintero (1.36.20). Segon ha estat el també argentí Joaquin Luzzardi amb +0.10. L’esquiador del Principat ha assolit, a més, la seva millor puntuació en eslàlom, amb 45.65, molt per sota dels seus actuals 56.37, el que li suposarà una bona rebaixa de punts en la pròxima llista de la FIS.

Així mateix, Salvador Cornella ha estat 5è i ha estat a punt de millorar els seus punts: avui ha marcat 63.03, quan en té 62.39. També ha millorat punts Martí Llort, amb 85.80, quan en tenia 101.14 punts FIS, gràcies a la seva 16a posició d’avui. L’andorrà Marc Delgado ha estat 14è. D'altra banda, Marc Fernández, Pirmin Estruga, Alvar Calvo, Maià Font, Nico Daban, Jan Torres i Antoni Bea no han pogut completar la cursa.

34a posició per Caminal / Les finals de la Copa d'Europa de velocitat que s'estan disputant a Kvitfjell (Noruega) han acollit aquest dijous el supergegant, la darrera cita per a Jordina Caminal. Amb un temps de 1.20.21, s'ha posicionat 34a, a +3.61 de la guanyadora, la francesa Tifany Roux (1.16.60). En referència al tall de puntuació, el 30è lloc l'ha assolit, per tan sols un segon menys que la tricolor, la noruega Malin Holten-Sund amb 1.19.21.