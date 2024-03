Mobilitat preveu l’entrada de 69.000 vehicles per Setmana Santa

El dispositiu especial de trànsit del Departament de Mobilitat per Setmana Santa, que s’allargarà entre les 17.00 hores d’aquest 27 de març i la mitjanit de l’1 d’abril, preveu una entrada estimada al país de 69.000 vehicles, dels quals 45.000 entrarien per la frontera amb Espanya i altres 24.000 per la francesa. Si finalment s’assoleix aquesta xifra, es quedaria lleugerament per sobre a la registrada durant el mateix termini del 2023, quan van accedir al país un total de 64.691 vehicles, dels quals 41.635 ho van fer per la frontera hispanoandorrana i els 23.056 restants per la francoandorrana.

El Departament de Mobilitat també ha previst quins seran els horaris previstos de màxima afluència durant els dies festius. Així doncs, pel que fa a la frontera amb Espanya, es preveu que els horaris de màxima afluència quant a l’entrada de vehicles siguin de les 10.00 a les 14.00 hores del 27 al 31 de març i de les 18.00 fins a les 21.00 hores l’1 d’abril. De la mateixa manera, el moment en què hi haurà més retencions a l’hora de sortir serà de les 18.00 fins a les 21.00 hores en el període comprès entre el 27 de març i l’1 d’abril. En el cas de la frontera amb França la previsió és que hi hagi més congestió de vehicles per accedir al país de les 08.00 a les 13.00 hores i per sortir entre les 15.00 i les 18.00 hores entre el 27 i el 30 de març.

Per tal de contribuir a la fluïdesa del trànsit, i com ja ve sent habitual, el dispositiu especial de Mobilitat habilitarà el doble carril en direcció nord a l’avinguda Francesc Cairat per permetre així posar dues vies d’entrada des de la frontera fins al centre de la primera parròquia del país. Com a dispositiu per donar fluïdesa en l’operació sortida del pont, s’habilitarà un doble carril en direcció sud entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda fins a l’1 d’abril.