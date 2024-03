Tres explotacions agrícoles tenen segells de producció ecològica

La Llei de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris del 2018, i el seu posterior desplegament, van obrir la porta que els productors del país es puguin acollir al procés de certificació ecològica. Des de llavors, dues explotacions agràries han estat certificades amb aquest segell.

A més a més, tal com informen des de l’Executiu, actualment hi ha un parell d’explotacions agràries que estan en procés de reflexió per orientar-se cap a la producció ecològica. En concret són dues explotacions que ja fan cultiu de fruits vermells i elaboren melmelades i confitures i que s’estan plantejant iniciar el procés de conversió al cultiu ecològic de fruits vermells i pomes. En aquest sentit, una d’elles ja va adquirir i plantar l’any passat 150 peus de pomeres ecològiques de cinc varietats diferents per veure quina d’elles s’adapta millor al nostre entorn. Cal tenir en compte que el sistema de producció ecològica és «optatiu i molt exigent», on la productivitat és inferior, tal com recorden des del departament d’Agricultura.

Cal destacar que la producció de productes autòctons sota el segell de producció ecològica ha rebut un impuls en els canvis duts a terme en els ajuts al sector agrícola i ramader que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va presentar fa tot just una setmana. Així, s’ha previst un increment del 31% de l’import de l’ajut destinat a la conversió a la producció agrícola ecològica i d’un 44% de l’import al manteniment de la producció ecològica una vegada s’ha obtingut la certificació corresponent com a productor ecològic. A més a més, es continua mantenint l’ajut indirecte a la producció ecològica tant per a les explotacions agràries com per a les empreses que desenvolupen activitats de transformació i producció de productes alimentaris ecològics. Segons informa l’ANA, a través d’aquesta ajuda, l’Executiu assumeix els costos dels processos de control i auditoria per a poder obtenir la certificació com a productor de productes agraris i productes alimentaris ecològics.