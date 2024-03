La Policia arresta 11 homes per possessió de drogues

Sis persones més han estat detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol. Una d’elles, un conductor de 75 anys que va ser controlat dijous al migdia amb una taxa d’1,76 després d’un accident sense cap altre vehicle implicat i en què va resultar ferit. La resta tenen entre 25 i 47 anys i han estat arrestades el cap de setmana amb taxes d’1,05 a 2,01.

Els altres sis han estat detinguts a les fronteres. A dos d’ells, de 30 i 45 anys, se’ls va detenir dijous al matí a la frontera del riu Runer amb una pastilla d’èxtasi i 0,4 grams d’heroïna. El mateix divendres durant el dia, a la frontera amb França, es van detenir tres persones més; un turista de 28 anys amb un gram d’èxtasi, 2, 5 d’haixix i 1,5 de marihuana, i dos nois més de 23 anys amb cinc pastilles d’èxtasi. Dissabte al matí, un noi de 20 anys va ser arrestat a la frontera del riu Runer amb 0,4 grams de cocaïna i per positiu de drogues i alcohol al volant amb una taxa de 0,9.

Els darrers dies la Policia ha arrestat 11 homes, nou dels quals són turistes, com a presumptes autors de delictes contra la salut pública després de controlar-los en possessió d’estupefaents.

Per El Periòdic

