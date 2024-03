Un dels afectats per l’afer de les pensions cobrava 1.040,84 euros més del que li tocava

L'error de la CASS en el càlcul de les pensions va ser amb 191 persones i aquests pensionistes cobraven pensions d'invalidesa del grup 1, les quals són les compatibles amb el fet de desenvolupar paral·lelament una activitat laboral.

Tal com es desprèn d'un document de la CASS al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, si bé en alguns casos els diners de més que se'ls pagava no era superior als 100 euros, en alguns dels casos la xifra supera els 500 euros. A més, també hi ha una persona que estava cobrant 1.040,84 euros més del que li pertocava.

Amb la regularització que es durà a terme aquest mes de març, una trentena de persones veuran una davallada de més de 500 euros en els seus ingressos. Els que també ho notaran seran els que estaven rebent més de 800 o 900 euros del que els pertocava. Desglossant les xifres, el que tenia un diferencial més baix era d'1,45 euros, però altres el tenien de 983,41 sent el més ampli de 1.040,84 euros.