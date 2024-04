Torres intenta mantenir els vols entre Andorra i Palma de Mallorca per aquest estiu

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va anunciar ahir Dilluns de Pasqua, en el marc de la Diada de Sant Romà de les Bons, que d'aquí a dues setmanes mantindrà una reunió amb l'operador d'Air Nostrum per saber si és possible prolongar la prova pilot i mantenir els vols entre Andorra i Palma de Mallorca de cara aquest estiu. Una opció que està sent reclamada per les agències de viatge de Mallorca, ja que, segons va recordar el titular de la cartera de Turisme, el trajecte en qüestió ha tingut una gran demanda durant els últims mesos, arribant a assolir una ocupació mitjana del 70%. "L'operador ja ens va manifestar que durant l'estiu hi ha dificultats per tenir naus disponibles per fer aquest trajecte" va recalcar Torres, mentre assegurava que, en tot cas, l'opció més sòlida és treballar per a la temporada vinent d'hivern. "Ara bé, sempre que puguem dur-lo a terme a l'estiu i hi hagi una possibilitat, ho farem" va afegir.



De fet, Torres va assenyalar que la majoria dels ocupants que han fet ús d'aquest vol han estat turistes, però també residents de les Illes Balears que gaudeixen d'un descompte del 75% dels bitllets, segons informa l'ANA.