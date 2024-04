La Coordinadora exigeix més inspeccions i sancions més severes

La Coordinadora per un Habitatge Digne denúncia novament la trampa del fill. A través d’un comunicat publicat a través de les xarxes socials exposen que des de l’inici de les pròrrogues, la utilització d’aquesta figura jurídica per recuperar el domicili arrendat de forma il·lícita no ha deixat d’augmentar, el que es manifesta en un augment del 63% en quatre anys. «Estem farts de veure com les mesures preses fins ara són només maquillatge» manifesten en el comunicat, tot afegint que ja és hora de posar fi a aquesta injustícia que afecta tantes famílies a Andorra.

En l’escrit detallen que des del 2020 s’han comptabilitzat 28 denúncies per ús indegut de la trampa del fill, 11 de les quals van ser només durant el 2023. D’aquestes només hi havia cinc expedients sancionadors i només dues sancions econòmiques interposades. També apunten que la conseqüència d’aquestes trampes és «una sanció ridícula de 1.375 euros i la recuperació de l’immoble pel propietari infractor», el que fa que alguns propietaris s’aprofitin d’aquesta trampa, deixant a persones fora de les seves llars sense conseqüències reals.

Per aquest motiu des de la Coordinadora han exigit més recursos per augmentar el seguiment dels casos, més inspeccions d’ofici sense la necessitat de denúncia, sancions econòmiques més severes i el recolzament i reparació a la víctima per part de l’administració.

Des de la plataforma han fet una crida als partits polítics: «és l’hora de posicionar-se del costat de la justícia i la dignitat en l’habitatge». També han apuntat que tenen un grup d’afectats i afectades per enfrontar aquest abús, i han anunciat que aviat publicaran les seves demandes detallades per acabar amb aquesta injustícia.