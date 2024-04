El Govern encoratja al Copsia a denunciar per intrusisme laboral

Qüestionat pel suposat cas d’intrusisme laboral d’un filòsof denunciat per part del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra, el ministre portaveu Guillem Casal ha afirmat que encara no els hi consta cap denúncia oficial, tot i que encoratjant al Copsia a fer-la efectiva perquè així l’Executiu pugui actuar. «No comptem amb cap denúncia formal referent a aquesta temàtica, però en cas de tenir-la, el Govern l’analitzarà i s’obrirà el corresponent expedient sancionador», ha indicat Casal, recalcant que, inclús, es podria arribar a tramitar una possible sanció per part dels òrgans governamentals.

El ministre portaveu també ha volgut remarcar que «estem atents al voltant de totes aquestes situacions d’intrusisme», fent referència a la convocatòria posada en marxa per tal d’emplenar les places d’inspectors de treball que actualment es troben lliures. «Són una eina indispensable per poder lluitar contra l’intrusisme i evitar casos d’intromissió laboral», ha afegit. En aquesta línia, Casal ha destacat que la Llei de professions titulades estableix la necessitat de crear aquest cos d’inspectors, motiu pel qual s’han posat en marxa aquestes primeres places ja estan pressupostades.