Vicky Jiménez s’acomiada de l’open internacional femení Solgironès

Vicky Jiménez Kasintseva s'ha acomiadat avui a la tarda als vuitens de final de l’open internacional femení Solgironès que s’està disputant a la Bisbal d’Empordà. Com va passar fa no gaire als Estats Units, l’andorrana s'ha tornat a veure les cares contra Maria Lourdes Carlé, qui s'ha endut la victòria en el tercer set (6-2; 1-6; 6-2).

El primer set ha començar bé per a la del Principat, enduent-se el primer joc. A partir de llavors, però, l’argentina ha apujat una marxa més per avançar-se fins al 3-1. Jiménez retallava distàncies al següent joc (3-2), però poc ha pogut fer per disminuir diferències, i el primer set s'ha tancat amb un 6-2.

El segon ha estat totalment el contrari. La tricolor ha sortit molt més endollada, col·locant un 0-2. La igualtat ha estat màxima i el tercer joc d’aquest set ha estat per a Carlé. Aquest ha estat l’únic, ja que tot i mantenir-se la dinàmica, Jiménez ha tancat amb un voluminós 1-6 per deixar el duel al tercer set.

Aquest darrer set ha començat amb molta força per a l’andorrana, qui volent girar la truita del que va passar en terres nord-americanes, es volia endur la victòria a tot preu. S'ha arribat al 0-2 amb superioritat de la del Principat, però a poc a poc s'ha canviat la sort i ha estat l’argentina qui ha agafat les regnes per acabar fent-se amb el triomf (6-2) i passant a quarts de final, en els quals l’espera la russa Oksana Selekhmeteva.

Possible WC a Madrid / La nova oportunitat de la jove de 18 anys depèn del Mutua Madrid Open, Master1000 que es disputa a la capital espanyola del 22 d’abril al 5 de maig. L’organització del torneig ha repartit avui les primeres invitacions, anomenades ‘Wild Cards’ (WC), a la romanesa Simona Halep (ex número u del món) i a la danesa Caroline Wozniacki (guanyadora de l’open d’Austràlia 2018), segons informa l’ANA.

Jiménez està a l’espera de saber si rebrà una invitació, tot i que té possibilitats altes en haver participat diverses vegades i haver-se fet amb el trofeu en la categoria sub16 l’any 2019.