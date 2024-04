La mentalitat col·lectiva: la clau per assolir la permanència

En la seva presentació, Ferran Costa va deixar molt clar que la prioritat per aquest tram final de curs és la salvació de l'equip. Ara queden nou finals, i la primera per a ell a la banqueta de l'FC Andorra arriba aquest dissabte (16.15 hores) en la visita dels tricolor al Nuevo Pepico Amat d'Elda. Per a poder sortir-se'n dels que els espera, el tècnic ha deixat clar que la mentalitat del grup "és un factor determinant". "Aquest és el missatge, centrar-nos en aquest aspecte mental perquè la competició ara mateix ens demana l’excel·lència en aquest àmbit”, ha completat el català aquest matí en roda de premsa.

Per davant, doncs, la primera prova de foc és l'Eldense, situat a mitja taula amb 10 punts més que els 32 del conjunt del Principat. "Està fent una temporada molt bona amb un estil de joc reconeixible", ha esmentat el de Castelldefels, que ha fet apunt en què els alacantins com a locals són molt solvents. També ha dit que els de Fernando Estévez "tenen molt clar el que fan, t'exigeixen tot el partit i no necessiten situacions extremadament elaborades per plantar-se a tres quarts i generar situacions de perill". Costa no ha volgut donar pistes d'un possible 11, però ha assenyalat que el més important són "totes aquelles coses que a nivell intern hem marcat com a importants i on ens hem enfocat durant la setmana". "Vull veure a l’FC Andorra que nosaltres sentim i que creiem que ens acosta més a assolir el repte. Amb l’energia i la mentalitat que estem posant estic segur que serem capaços de construir alguna cosa solvent i competitiva”, ha conclòs en aquest sentit.

Demanat per l'equip que s'ha trobat, l'entrenador ha comentat que els jugadors porten una línia de treball molt bona i amb energia positiva: "Han posat moltes facilitats en el dia a dia i tenen total predisposició per tirar la situació endavant". En relació amb això, ha destacat que "si la meva convicció ja era total i absoluta, ara és encara més". Així mateix, i preguntat novament per la seva joventut i el salt a la categoria de plata del futbol espanyol, el míster ha dit que "els ulls que estiguin posats en mi em donen bastant igual, m'importen els meus, que estan posats en el meu equip i club". Costa només mira endavant i ha recordat que li encanten els reptes, com el que té ara amb el conjunt andorrà, "i tota la meva energia i atenció estan en això, en poder respondre la confiança dels aficionats i en què la gent que segueix l'equip se senti representada per aquest grup de futbolistes".

El calendari després de l'Eldense és complicat, Eibar, Espanyol i Racing, però el tècnic català segueix la línia del dia a dia i no es vol centrar en el calendari: "Hem d’estar capacitats per sentir que cada partit és el més important de les nostres vides, i ara és el d’aquest cap de setmana".

Cas Rubiales / Ja se sap que el 'Cas Rubiales' ha esquitxat a l'FC Andorra després que es demanés a la jutgessa que l'investiga una comissió rogatòria, tal com va passar fa un parell d'anys, per revisar els comptes de Kosmos, màxima accionista del club i empresa presidida per Gerard Piqué, en cerca de comissions. En aquest sentit, Costa ha indicat que "som professionals, ells jugadors i jo entrenador, nosaltres ens centrem en el que passa al verd i el que passa dins el vestidor, en ser l’equip que volem ser i tenir aquest sentit col·lectiu. Tenim un repte tan bonic i emocionant que no tenim temps per pensar en altres coses”.