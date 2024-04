En marxa el dispositiu especial de la Policia amb motiu del festival Snowrow

La Policia posa en marxa un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la celebració de la segona edició del festival Snowrow que tindrà lloc entre aquest dijous i el pròxim diumenge al sector Pas de la Casa-Grau Roig de Grandvalira.

El desplegament té com a objectiu garantir la seguretat de tots els assistents, en especial, divendres i dissabte, quan està previst que es puguin congregar fins a 8.000 persones entre les 16.00 i les 00.00 hores a l’envelat situat al pàrquing del Cubil. La Policia recorda, a més, que es faran controls d’estupefaents en els accessos al recinte.

El dispositiu, que s’ha reforçat respecte a la primera edició, està integrat per una quarantena d’agents i comandaments de la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat d’Intervenció Tècnica, la Unitat de Fronteres i Estrangeria, la Unitat de Seguretat Viària i l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal.

La presència policial en l’esdeveniment s’ha coordinat amb l’organització, seguretat privada i la resta de serveis d’emergències i vetllarà per la seguretat dels participants i per una correcta evacuació dels assistents en el que es torna a preveure com el festival més multitudinari dels darrers mesos. A més, enguany coincideix amb un altre esdeveniment, el Sumol Snowtrip, que s’està celebrant aquesta setmana al Pas de la Casa.

Aquest dijous al matí s’ha celebrat la darrera reunió amb tots els actors implicats per acabar d’ultimar alguns dels detalls de l’operatiu que es desplegarà a la zona.