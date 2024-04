Extradit a Andorra el fugitiu detingut a la Seu d’Urgell el passat mes de març

Aquest dijous al migdia s’ha efectuat l’extradició a Andorra del fugitiu de 33 anys a qui es buscava des del 2018 per una condemna pendent i que va ser detingut el passat mes de març a la Seu d’Urgell. La Policia Nacional Espanyola ha lliurat al detingut a l'andorrana i, tot seguit, ha estat traslladat davant la Batllia de guàrdia. L’arrest es va produir fa unes setmanes gràcies a la col·laboració entre la Policia andorrana, l'espanyola i la local de la Seu.



L’home va residir a Andorra entre el 1997 i el 2018, quan el Tribunal de Corts el va sentenciar a cinc anys i tres mesos de presó per cessió continuada de cànnabis a menors d’edat i per haver entrat a casa d’un conegut amb les claus d’aquest, però sense el seu consentiment, i haver furtat dos televisors i un mòbil que va vendre després. A més, se li havien imposat dues contravencions penals per consum i possessió de marihuana.



Quan se’l va condemnar, havia fugit i va ser declarat en rebel·lia. Per aquest motiu, es va activar una ordre de detenció internacional que es va difondre a través d’Interpol. El passat dia 2 de març se’l va trobar gràcies al treball conjunt dels tres cossos policials. La Policia andorrana, a través de l’Oficina Central Nacional d’Interpol, va informar que tenia indicis que el fugitiu s’amagava a la Seu d’Urgell, sent la Policia local de la capital de l’Alt Urgell l'encarregada de localitzar-lo. Finalment, la Policia Nacional Espanyola el va detenir.