La Policia deté un turista amb 30 grams de cocaïna, 57 de ketamina, 32 pastilles d’èxtasi i 50 grams d’haixix

La Policia ha detingut un turista de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per un possible tràfic d'estupefaents. L'home ha estat controlat minuts després de les 00.00 hores a la frontera del riu Runer quan entrava al país en un autobús de línia regular amb 30 grams de cocaïna, 57 grams de ketamina, 32 pastilles d'èxtasi i 50 grams d'haixix. La droga estava amagada en la màniga d'una jaqueta que es va localitzar sota el seu seient. L'home viatjava amb un grup de persones amb l'objectiu d'assistir al festival Snowrow.

Els darrers dies, la Policia ha detingut tres turistes més en possessió de drogues que tenien previst assistir al mateix esdeveniment musical. En aquest cas, els arrestos s'han efectuat a la frontera amb França. Es tracta de dos homes de 26 anys que van ser detinguts dimarts al migdia amb 3,5 grams d’amfetamina, 2,5 grams de tusi, una pastilla d’èxtasi i 3,8 grams d’haixix, i d’un home de 32 anys, detingut dimecres a la tarda, amb quatre pastilles d’èxtasi i 18 grams de marihuana.



Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues, entre dimarts a la tarda i la matinada de dijous la Policia ha arrestat tres homes de 23, 25 i 33 anys per positiu en tòxics al volant. Aquest últim també va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,09.



Finalment, un altre home, de 35 anys i no resident, ha estat detingut aquesta setmana com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.