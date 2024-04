Una sub16 refeta venç contundentment a Montenegro

Les seleccions sub16 andorranes continuen l'estada a Malta en la seva participació al Torneig de Desenvolupament de la UEFA. Avui ha estat el torn de la femenina amb el seu segon duel de la cita, contra Montenegro, a qui han vençut amb contundència (4-1) repetint el resultat que van patir en el matx inicial contra Bulgària, però aquesta vegada a favor.

Al minut 36 ha arribat el primer partit, obra d'Emma Duró, qui ha aprofitat una passada de la mort per rematar a porteria buida. El segon gol no s'ha fet esperar, i només sis minuts més tard Ariadna Pernía ha aprofitat una altra passada de la mort, aquesta ocasió per la banda contrària, per tancar els primers 45 minuts amb un 2-0 al marcador. A la tornada dels vestidors, Carla Ber ha ampliat l'avantatja amb el tercer, i Èlia Quliez ha sentenciat amb un golàs sis minuts després. Amb el 4-0 al lluminós, Montenegro ha retallat distàncies, però poc més han pogut fer davant la superioritat de les tricolor.

"Ha estat un duel molt complet en tots els sentits", ha comentat després del partit la seleccionadora Catia da Silva. "Defensivament hem estat impecables, sent contundents i tenint controlades jugadores seves molt destacades", destacant que, ofensivament, les seves també han mostrat un bon joc "sortint en curt des del darrere, amb arribades per banda i creant situacions de superioritat numèrica". L'andorrana ha reconegut que podrien haver ampliat el resultat, però que, a banda d'això, es queda "amb l'actitud de les jugadores, la contundència i la intensitat".

El pròxim i darrer matx del certamen per a la selecció femenina arriba dissabte a les 10.00 hores contra Malta.

Pel que respecta al combinat masculí, cal destacar que ahir van encetar la seva participació amb una derrota per la mínima (0-1) contra l'amfitriona, la qual va anotar al minut 93. Per als joves d'Òscar Sonejee, el següent partit tindrà lloc demà a les 13.00 hores contra Geòrgia.