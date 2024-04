Andorra acull, per segon any consecutiu, el festival Snowrow

El festival Snowrow ha tornat un any més al país. Després de l’èxit de la passada edició, Grandvalira ha tornat a acollir l’esdeveniment que donarà per tancada la temporada d’esquí. Ahir es va donar el tret de sortida amb actuacions d’Arielle Free, Daniel Orpi, De la Swing, Latmun, Maup i Toni Varga, entre altres i s’allargarà fins al pròxim diumenge 7 d’abril.

Durant els quatre dies de festival passaran per l’escenari DJ’s de renom internacional com el DJ i productor napolità Marco Carola, el suec Adam Beyer, capità del prestigiós segell Drumcode, i el DJ i productor de Livorno, Ilario Alicante.

Tot i que la festa amb una carpa preparada per a 8.000 persones és el que més destaca, durant aquests quatre dies també hi haurà activitats de neu, après-ski, jocs per a totes les edats, actuacions teatrals i espectacles.

El plat fort de l’esdeveniment s’espera aquesta tarda i demà quan, a més dels DJ’s esmentats anteriorment, actuarà també Andrea Oliva.

Tal com va comentar el CEO d’elrow, Juan Arnau, en una entrevista a aquest mitjà, l’Snowrow «és perfecte perquè aconseguim que la gent vingui a passar el dia complet a les pistes d’esquí. La idea és que els assistents esquiïn al matí i oferir-los diferents activitats per a tots els membres de la família a totes les zones de l’estació, especialment al Pas de la Casa i Grau Roig». Després, a partir de les 16.00 hores ja s’ofereix la part musical amb DJ’s d’electrònica fins a les 00.00 hores.

Elrow és una festa immersiva on el client forma part activa. L’empresa posa la decoració, els efectes, els inflables i els DJ’s, però «quan aconseguim que el client formi part activa de l’espectacle és quan aconseguim l’èxit».