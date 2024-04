Les 'grandalles' continuen escrivint la història

La selecció femenina de rugbi XV farà història demà en disputar el primer partit oficial a Andorra de la modalitat contra Bulgària i que, alhora, computa per al rànquing mundial. En aquest sentit, ha sigut tot un repte arribar fins a aquest moment per les dificultats econòmiques que comporten. "Tot i ser un 'test match', és una pilota que s'engega ara i esperem que pugui continuar el camí", va expressar ahir el seleccionador, Jeannot Martinho.

La travessa inicia el 2021 quan es duu a terme la primera actuació de l'equip a Còrsega després de diversos arranjaments entre les dues federacions. Llavors, arran dels bons resultats assolits en l'àmbit europeu i en els Jocs dels Petits Estats, la FAR va començar els tràmits per poder inscriure-les a Europa. Així doncs, des de l'entitat continental van al·legar que no podien fer front a les despeses econòmiques dels països més petits, factor que se li va unir a l'època post-Covid. Ara, però, la federació ha hagut d'assolir les despeses d'allotjament de la selecció de Bulgària. "No és el mateix haver d'acollir a un club de rugbi 7, en què com a màxim venen 15 persones, que de XV, en què mínim són un equip de 30", va recalcar la seleccionadora Bea Candela.

"La federació sempre ens ha recolzat i acompanyat en el camí i s'ha de valorar de forma molt positiva", va esmentar la capitana 'Nana'. En aquest sentit, l'altra capitana, Noelia Pauls, va explicar que és una cita que fa especial il·lusió, ja que moltes d'elles es tornen a retrobar després d'haver compartit temps en la sub18 o en categories inferiors. "Aquests tres dies de concentració passaran molt de pressa, però tenim moltes ganes de jugar a casa", va expressar.

El president de la FAR, Jean Marc Falux, va ressaltar que s'estan "obrint contactes amb la realització d'aquest partit a Andorra".



Les seleccionades / El 80% de les jugadores seleccionades pertanyen al club nacional, i en concret, cinc d'elles estan en els equips de les categories més altes a escala internacional regional. De fet, Candela va valorar de manera molt positivar el fet d'haver de seleccionar entre esportistes, ja que uns anys endarrere era impensable.

Així doncs, les grandalles convocades són Chiara Cerqueda, Mireia Galiano, Xènia Torres, Andreia Teixeira, Lea Mora, Cèlia Palumbo, Erika Maldonado, Nadia Olm, Carla Micas, Mariona Barcons, Anna Fornsubirà, Cristina Modesto, Noelia Pauls, Francesca Guasch, Noa Sánchez, Aroa Montoto, Dunia Urrea, Noelia Mendes, Nuria Ayach, Patricia Sucarrat, Daniela Ferreira, Zoe Sánchez, Claire Horswill, Frida Jiménez i Sarah Soarez.



El duel contra les balcàniques / "Al 'seven' no hem perdut mai, però en aquesta disciplina entra la línia defensiva i no sabem per on sortiran", va declarar 'Nana'. En aquest sentit, el test match pot convertir-se en tota una odissea. A les 18.00 hores, les grandalles trepitjaran l'Estadi Nacional en cerca d'una victòria davant l'afició. Abans, però, es té previst un entrenament de les noies amb els equips base en una trobada educativa i per cohesionar. Per apujar el nivell, farà d'àrbitre Lorena Martínez Fernández, que ja ha participat en matxs d'elit a Espanya (tant de rugbi masculí com femení) i de forma internacional, sent la millor del país. "Serà una jornada agradable i familiar, encara queden un parell de sorpreses. Convidem a tothom a venir", va concloure Candela, informa l'ANA.