Talls al túnel del pont Pla quatre dies per manteniment

Els treballs de manteniment de l'enllumenat que s'han de dur a terme a l'interior del túnel del pont Pla faran que la circulació es vegi afectada quatre nits de la setmana que ve. Segons informa el Departament de Mobilitat a través de les seves xarxes socials aquest divendres, els talls es duran a terme les nits de dilluns, dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, és a dir, entre el 8 i l'11 d'abril, entre les 22.00 i les 06.00 hores. La circulació estarà tallada en els dos sentits de la marxa i es preveu que els vehicles siguin desviats per l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes-Engordany.

Per El Periòdic

